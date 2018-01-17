Ставрополь, 17 января, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Бывший министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев останется под стражей до 13 марта. Такое решение принял Ленинский районный суд Ставрополя, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе краевого суда.

ErikaWittlieb СИЗО

«Постановлением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 10 января 2018 года экс-министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорю Васильеву, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ, продлили содержание под стражей до 13 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

Между тем, защита Васильева подала апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края был задержан в середине июля 2017 года — его заподозрили в превышении служебных полномочий.

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Подробности уголовного дела не разглашались, но местные СМИ связывают его со скандалом вокруг массовой подписки ГУПов, подведомственных министерству строительства и дорожного хозяйства, на тиражи местной прессы.

18 июля Васильев был отстранен от поста министра (работал он в должности с 2015 года), а исполняющим обязанности был назначен его заместитель Андрей Лазуткин. Впрочем, уже в августе в отношении него было возбуждено дело по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий, а в сентябре его уволили.

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Сам Васильев изначально был помещен под домашний арест, но в ноябре 2017 года по ходатайству следствия, суд изменил меру пресечения уже бывшему чиновнику на содержание под стражей.