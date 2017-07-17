Арестован министр строительства Ставрополья

Ставрополь, , 08:54 — REGNUM В Ставропольском крае задержан глава министерства строительства и дорожного хозяйства Игорь Васильев. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

После обысков в его доме и министерстве, которые прошли 14 июля, следствие ходатайствовало о заключении его под арест. Суд постановил поместить министра под домашний арест, передает ГТРК «Ставрополье».

Во время обысков в кабинетах министерства сотрудников ведомства вывели из здания во избежание утечки информации, передает источник телерадиокомпании. Была изъята финансовая документация.

В правительстве Ставропольского края сообщили, что Васильев оформил больничный и распоряжений о его увольнении пока не поступало.