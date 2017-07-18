Глава Минстроя Ставрополья отстранен от должности: доруправления проверяют

Ставрополь, , 13:34 — REGNUM Глава Минстроя Ставрополья Игорь Васильев отстранен от должности на период следствия. Его пост временно занял замглавы Минстроя Андрей Лазуткин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Следственные органы пока не разглашают подробности дела, в котором оказался замешан министр, однако уже сейчас глава региона поручил проверить деятельность краевых дорожно-строительных управлений.

Всестороннюю комплексную проверку проведут в отношении не только министерства, но и главных отраслевых организаций. Весь месяц организации будут проверять контрольное управление губернатора, Минфин и Контрольно-счётная палата края.

«Я много поменял руководителей на посту министра строительства. Здесь шёл очень тяжёлый процесс, пока на эту должность не был назначен Игорь Васильев. Им много было сделано для развития отраслей. А сейчас следствие и суд, уверен, квалифицируют всё и всему дадут оценку», — прокомментировал отстранение руководителя ведомства глава края Владимир Владимиров на встрече с коллективом краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Глава региона нацелил сотрудников министерства, а также руководителей подведомственных организаций в полном объёме исполнять свои функции.

«Текущая ситуация не должна повлиять на качество вашей деятельности», — сказал губернатор.

Напомним, в минувшее воскресенье после обысков дома у министра и в министерстве была изъята документация, а сам Игорь Васильев помещен под домашний арест.

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