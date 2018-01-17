Москва, 17 января, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Курс биткоина 17 января впервые за длительное время опустился ниже психологической отметки в $10 тысяч.

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Согласно данным сервиса Coindesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на различных биржах, около 15:00 по московскому времени биткоин дешевел до $9,958 тысячи.

Позднее курс самой популярной криптовалюты вернулся к уровню чуть выше $10 тысяч.

Отмечается, что тенденции к снижению пока сохраняются и в ближайшем времени биткоин может опуститься до отметки ниже $8 тысяч.

Первое столь серьёзное падение криптовалюты после её многократного роста в минувшем году связывают, в частности, с последними негативными новостями о регулировании в Китае и Южной Корее.

Напомним, биткоин за минувшие сутки потерял 25% своей стоимости, а с декабря 2017 года, когда курс криптовалюты достиг пиковой отметки выше $20 тысяч, снижение составило почти 50%.

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