Курс биткоина опустился ниже $10 тысяч
Москва, 17 января, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Курс биткоина 17 января впервые за длительное время опустился ниже психологической отметки в $10 тысяч.
Согласно данным сервиса Coindesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на различных биржах, около 15:00 по московскому времени биткоин дешевел до $9,958 тысячи.
Позднее курс самой популярной криптовалюты вернулся к уровню чуть выше $10 тысяч.
Отмечается, что тенденции к снижению пока сохраняются и в ближайшем времени биткоин может опуститься до отметки ниже $8 тысяч.
Первое столь серьёзное падение криптовалюты после её многократного роста в минувшем году связывают, в частности, с последними негативными новостями о регулировании в Китае и Южной Корее.
Напомним, биткоин за минувшие сутки потерял 25% своей стоимости, а с декабря 2017 года, когда курс криптовалюты достиг пиковой отметки выше $20 тысяч, снижение составило почти 50%.
Читайте также:
Биткоин потерял 25% за одни сутки
Резкий провал биткоина — итог действий отдельных людей
Лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади — эксперт