Ленинградская область, 17 января, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В день 75-летия прорыва вражеской блокады Ленинграда, 18 января 2018 года, в Кировском районе Ленинградской области состоится техническое открытие музея-панорамы «Прорыв», посвященного подвигу защитников Ленинграда. С 27 января, когда будет отмечаться 74-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады, экспозиция будет доступна для посетителей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Музей-панорама «Прорыв» (фото апреля 2017 года)

Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, готовность экспозиции к открытию проинспектировал губернатор региона Александр Дрозденко.

Музей-панорама представит посетителям один из моментов боя за Ленинград. Трехмерная экспозиция музея-панорамы состоит из двух залов. В первом, мультимедийном зале, посетители увидят видеохронику прорыва блокады советскими войсками и анимированным фильм о трагических блокадных днях.

Во втором зале на площади 500 кв. метров представлена картина драматических событий второго дня операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (13 января 1943 года), а именно — наступления 67-й армии Ленинградского фронта на Невском пятачке.

«Невский пятачок» — плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченный и удерживаемый советскими войсками Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. Напомним, что в жестоких сражениях на Невском пятачке был тяжело ранен и вынесен с поля боя боевыми товарищами отец Владимира Путина.

В сцене боя представлено более 30 образов участников тех событий. В оформлении панорамы широко использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и другие материалы, обнаруженные поисковыми отрядами в Ленинградской области.

Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» (1985 года постройки). Все работы проводились за счет средств бюджета Ленобласти. Создатели экспозиции — АНО «Невский Баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, прообразом панорамы стала выставка, созданная Поштаренко и его соратниками в выставочном зале музея-заповедника Кировска. 27 января 2014 года выставку посетил президент РФ Владимир Путин, высказав пожелание сохранить ее в виде постоянной экспозиции. Первый камень павильона для размещения трехмерной панорамы «Прорыв» был заложен 8 мая 2015 года.

«Из небольшой экспозиции, собранной энтузиастами во главе с Дмитрием Поштаренко, благодаря личной поддержке президента РФВладимира Путина, получился уникальный мультимедийный выставочный комплекс. Собранные поисковиками артефакты, современные технические решения, воссозданная история великой битвы делают этот музей совершенно неповторимым, единственным в мире», — заявил, ознакомившись с музеем-панорамой, губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, удалось «сделать музей, который будет интересен современному поколению, молодежи, детям».