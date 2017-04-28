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В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки

Общество

Бронированные машины послевоенного периода сформируют новую экспозицию «Наследники героев»

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Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

Кировск, Ленинградская область, 28 апреля 2017, 19:12 — REGNUM  В деревне Марьино Кировского района Ленинградской области заканчивается подготовка к открытию музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Последние работы ведутся на фасаде и внутри здания.

Сегодня на площади перед музеем были установлены танки Т-62М, Т-55М, Т-80Б, Т-72, которые пополнят экспозицию под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прибытие танков
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Прибытие танков

Танки послевоенного периода сформируют новую экспозицию «Наследники героев» и дополнят коллекцию уже установленных у музея экспонатов времен Великой Отечественной войны.

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Прибытие танков
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Прибытие танков

Боевые машины предоставлены Министерством обороны РФ по обращению главы администрации Кировского района. Образцы техники демилитаризированы, отреставрированы и станут постоянными экспонатами музея.

За установкой военной техники на «вечную стоянку» наблюдал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы хотим, чтобы новый музей, в котором уже начался монтаж экспозиции, был интересен как изнутри, так и снаружи. Нам важно, чтобы сюда приезжали дети и имели возможность с помощью современных музейных технологий и настоящей военной техники узнавать историю России и ленинградской земли», — сказал губернатор Ленобласти.

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Прибытие танков
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Прибытие танков

Глава региона поблагодарил Министерство обороны за помощь при формировании новой экспозиции.

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regnum author Валентин Илюшин
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