Баку, 17 января, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Участие Азербайджана в железнодорожном проекте «Викинг» расширит маршрут контейнерных поездов в отдаленные азиатские страны, сказал в интервью Trend министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

rw.by Контейнерный поезд «Викинг»

По его словам, вовлечение Азербайджана в проект предоставит альтернативный маршрут поставок товаров в Казахстан и Китай. Также больше грузов будет транспортироваться в Балтийский регион из Казахстана и Китая.

Синкявичюс отметил, что «Викинг» позволит увеличить торговый и транспортный потенциал каждого участника проекта.

«К слову, экспорт транспортных услуг занимает наибольшую долю в общем объеме экспорта услуг из Литвы в Азербайджан. В 2016 году экспорт услуг составил 10,2 миллиона евро, а на транспортные услуги пришлись 5,9 миллиона евро [из этой суммы]», — сказал он.

Проект «Викинг» запущен Литвой, Белоруссией и Украиной в 2003 году. Азербайджан подключился к проекту в 2016 году. Впоследствии к проекту присоединились Румыния, Болгария и Грузия. Несмотря на присоединение Азербайджана к проекту, до сегодняшнего дня фактических поставок через территорию страны не было.

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