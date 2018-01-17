Казань, 17 января, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Просьба главы Татарии Рустама Минниханова на Гайдаровском форуме-2018 пять лет ничего не менять в регулировании и распределении полномочий между центром и регионами вызвала бурную реакцию в республике и 17 января стала главной темой информационной повестки республики. Одна часть «голосует» за то, что «открытое провоцирование федеральных властей на конфликт может обойтись Минниханову слишком дорого во всех смыслах», а другая уверяет, что «никакой крамолы в словах Минниханова нет и никуда он уходить не собирается», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Все проголосовали за передачу полномочий, я проголосовал против. У нас разные условия. Налог на прибыль 1% забрали, за хорошую работу немножко денег дали. Спасибо, конечно, но это только 30% того, что забрали, — заявил Рустам Минниханов на сессии форума, посвящённой эффективности бюджетных расходов. — Моя просьба какая. Пять лет не трогайте ничего. Поставили, давайте пять лет поработаем. Пять лет я буду понимать, сколько доходов мы заработаем. Вы принимаете решение про движимое и недвижимое имущество, это наши доходы, почему вы такие решения принимаете? Или какие-то вычеты из подоходного налога. Почему вы принимаете без нас какие-то льготы?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из 834 млрд рублей, мобилизованных доходов с территории Татарии, 70% направлены в федеральный бюджет.

Тут следует напомнить высказывание президента РФ Владимира Путина, сделанное на большой декабрьской пресс-конференции 2017 года:

«Мы исходим из того, что люди, где бы они не проживали на территории России, должны жить примерно в одинаковых условиях. Поэтому мы занимаемся выравниванием бюджетных доходов. Поэтому справедливым является перераспределение от регионов-доноров — таких у нас 12».

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В своём выступлении Рустам Минниханов также попросил доверять руководителям регионов.

«Любой субъект способен свои полномочия решать. Доверяйте, что вы боитесь? Если этот руководитель субъекта не подходит под эти задачи, меняйте его, оказывайте недоверие. Как из Москвы можно такой огромной страной управлять? У вас есть руководители регионов, им надо доверять», — заявил Минниханов, добавив, что в стране 85 регионов, но «они разные, возможно, для кого-то они (полномочия — прим. ИА REGNUM ) подходят, а на кого-то будут влиять отрицательно».

Напомним, по итогам 2017 года в рейтинге эффективности региональной власти Татария резко выпала из тройки лидеров и скатилась на девятое место. Среди причин такого явления эксперты называли «действия части руководства Татарстана и татарской элиты во второй половине 2016 года», которые охарактеризовали «как недальновидные, а отчасти даже и неадекватные», а также банковский кризис, затронувший интересы региональных элит, языковой вопрос, после которого из школ республики ушла обязательность изучения татарского, тем самым завершив «порядки», действовавшие два десятка лет.

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В свете этого довольно смелое заявление Рустама Минниханова на Гайдаровском форуме вызвало пристальный интерес общественности в регионе. Активное участие в дискуссии приняли и казанские телеграм-каналы.

Крупный казанский телеграм-канал «Неудаща» заявил, что «ситуация 2016 года с резкими высказываниями Рустама Минниханова о справедливости распределения доходов между регионами и федеральным центром, после которых, по мнению многих, ЦБ принял решение об отзыве лицензии у «Татфондбанка» вместо санации, снова повторяется».

"Возможно, Минниханов просто не вынес уроков из той истории, но коллектив криптоканала склонен считать, что он сознательно провоцирует конфликт с федеральным центром, надеясь уйти с должности с ореолом мученика-борца за права регионов, не дожидаясь роста социальной напряжённости в регионе на фоне падения уровня жизни и провалов в экономике», — заявляют на «Неудаще».

С «Неудащей» соглашается и телеграм-канал «Башня Сююмбике» (орфография и пунктуация сохранены):

«Не можем не согласиться с коллегами из @dirtytatarstan, что Рустам Нургалиевич решил слиться, ввиду нарастающей напряжённости в республике. Но каким образом?!

Открытое провоцирование федеральных властей на конфликт может обойтись Минниханову слишком дорого во всех смыслах. Ибо попасть в немилость Московского Кремля значит потерять всё! И для этого есть большое количество примеров экс-губернаторов сидящих за решеткой.

Тут скорее обратное. Второй и последний Президент Татарстана, заручившись колоссальной поддержкой федерального чиновника-тяжеловеса Икс, готовит почву для более-менее мягкого ухода с авансцены, путём прошения об отставки или как он сказал «утратой доверия». И сделать это желательно задолго до выборов в Госсовет 2019 года».

А вот ещё один телеграм-канал, который ведёт казанский обозреватель Bikbov, просит не искать чёрную кошку в тёмной комнате и называет происходящее на форуме обычной дискуссией.

«Год назад, на гайдаровском форуме, Минниханов раскритиковал систему межбюджетных отношений — и нате, вам в ответ гранату «Банки — Договор — Язык»! А что — все логично же! И, почему-то, опять вчера Минниханов с упорством наступает на все те же грабли. «Значит опять прилетит в ответ граната!» — понеслось по телеграмм-каналам. Упрощённая картина мира — есть, что тут думать-то еще! Но, раз «Минниханов наступает еще раз на грабли», многие задаются вопросом: «Зачем ему наступать на них? Он что, вообще на ошибках не учится?» Но, на мой взгляд, правильная формулировка должна быть такой: «А есть вообще грабли-то?», — делится своим мнением на своём телеграм-канале Bikbov казанский обозреватель (орфография и пунктуация сохранены). — Напомним, что Татфондбанк накрыли еще в декабре, за месяц до известного высказывания Минниханова».

Владелец телеграм-канала также уточняет, что «нет тут никаких «граблей».

"То, что происходит на Гайдаровском форуме, всего лишь обычная дискуссия, и демонизировать какие-то слова — неправильно», — добавляет он.

Мнение Bikbov поддерживает и «Шалтай-Бабай», аккумулировавший уже более 3,4 тыс. подписчиков (орфография и пунктуация сохранены):

«Какие наивные рассуждения относительно высказывания президента Минниханова на гайдаровском экономическом форуме по поводу межбюджетного федерализма. Телеграммеры ищут какой подвох и едва ли не демарш РНМ. Спешим успокоить горячие головы: его высказывание ложится в общие рамки политэкономической дискуссии. Перед выборами актуальность его тезиса вырастает. Татарстан в праве такие идеи озвучивать.

На фоне трёх мощнейших атак на проект «Татарстан» РНМ резонно хочет компенсации. А в условиях кризиса внутриполитической повестки такой оживляж на руку самому Кремлю, так как повышает интерес к политическому процессу и как следствие интерес к выборам, что для команды Кириенко сейчас наиглавнейшая задача. Никакой крамолы в словах Минниханова нет и никуда он уходить не собирается. По итогам трудного для Татарстана года местная элита вообще выверяет тщательно каждый свой политический шаг. Риск слишком велик. Потому и перестраховываются и такие темы как минимум озвучивают сначала кулуарно, а получив добро — высказывают публично».

А между тем ничего нового, собственно, Минниханов в своей речи не сказал. Еще на коллегии 16 декабря 2017 года в Казани, в которой принял участие глава Минфина России Антон Силуанов, глава Татарии заявил, что «есть регионы-реципиенты, которые надеются на федеральную поддержку, а есть регионы-доноры, и их не так много — они стараются сохранить свой налоговый потенциал».

«Конечно, мы не хотели частой смены этих налоговых и других ситуаций», — отметил он.

На Гайдаровском форуме он фактически повторил то же самое, разве что высказался более смело и ярко.

Напомним, Гайдаровский форум проходит в Москве с 16 по 18 января 2018 года. Ежегодное мероприятие в этот раз проходит под лозунгом «Россия и мир: цели и ценности». В рамках форума уже прошла сессия «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления».