Минск, 17 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. После задержки в несколько дней в Минском городском суде, наконец, возобновили допрос Аллы Кирдун, одного из экспертов по уголовному делу в отношении трёх белорусских авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. В результате её ответов в суде произошёл новый скандал.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Вопросы госэсперту, которая в числе других выполняла экспертизу текстов публицистов, начал задавать Юрий Павловец. В результате, например, выяснилось, что следствие не вникло в суть экспертного заключения. Так, у Павловца вызывает недоумение, что в части обвинения перечислены фразы из его текстов, которые лишь констатируют факты и, по мнению самого свидетеля, «разжиганием» не являются. В связи с этим судья и обратил внимание на то, что вопрос о наличии выдержек из текстов в обвинении — это вопрос к следствию, а не к эксперту.

В обвинении приводятся утверждения журналистов вместе с интерпретациями этих материалов госэкспертами, что само по себе — не признак разжигания розни. Таким образом, как можно сделать вывод из выступления Кирдун, следователь включил в обвинение фрагменты заключения, где только воспроизводятся утверждения авторов, а не часть о смысловой направленности текстов, предмета речи и прочее.

Однако не перестаёт удивлять своими ответами, и в некоторых случаях их отсутствием, и сама Алла Кирдун. В частности, она заявляет, что «чужая» группа в случае «разжигания розни» определяется автоматически. Однако если сама она считает, что такой группой для Павловца являются белорусы, то госэксперт Галина Гатальская, проводившая психологическую часть экспертизы, придерживается другой точки зрения. Сама Кирдун то говорит, что Павловец солидаризируется с группой русские, то говорит, что солидаризируется с группой «белорусов, которая солидаризируются с русскими». Юрий Павловец задаёт Кирдун множество детальных вопросов по заключению, на которые она ответить не может: не может найти цитату, которая приводится в заключении, но не существует в оригинальной статье.

Читайте также: Суд над журналистами в Минске: «экспертов» допрашивать не надо?

Примечательно также, что в ходе ответов госэксперта на вопросы Павловца выясняется, что Кирдун была не в курсе того (!), что подсудимым вменяется обвинение не как «группе лиц» между собой, а как группе с «неустановленными лицами». По словам Кирдун, экспертиза всех текстов Шиптенко, Павлоца и Алимкина проводилась вместе, потому что они «тут все вместе», а если бы не были связаны, то экспертизы текстов каждого из публицистов были бы проведены по отдельности. Это самый настоящий скандал, который является еще одним аргументом в пользу того, что происходящее в Минске является судилищем и что авторы ИА REGNUM были задержаны и содержались под стражей больше года незаконно.

Напомним, что суд над сторонниками Русского мира, белорусскими публицистами, которые сотрудничали с ИА REGNUM и многими другими российскими СМИ, начался 18 декабря 2017 года. С тех пор с перерывом на выходные и праздники состоялось уже 19 судебных заседаний, сегодняшнее — 20-е. При этим задержание Павловца, Шиптенко и Алимкина произошло еще в декабре 2016 года. Целый год они провели в СИЗО в ожидании суда, пока шла подготовка обвинения.

Всем троим журналистам вменяется статья о разжигании расовой, национальной или религиозной розни, по которой им грозит до 12 лет лишения свободы. Павловца и Шиптенко обвиняют еще и по статье «ведение незаконной предпринимательской деятельности». Все подсудимые свою вину не признают. В своих материалах они критиковали белорусские власти за сближение Минска с Западом в ущерб интеграции с Россией, обращали внимание на рост агрессивного национализма и русофобии в республике.

Что касается самой Кирдун, то, как ранее отмечало ИА REGNUM, для дачи показаний этот эксперт должна была быть вызвана еще 9 января, однако, как заявил тогда судья, ее допрос отложили из-за болезни. Выступление в суде Кирдун началось 12 января, тогда адвокаты обратили внимание на то, что в заключении этого эксперта присутствует вольный пересказ материалов, а некоторые цитаты искажены или и вовсе представлены неверно. Продолжение допроса Кирдун изначально было намечено на 15 января, но было перенесено еще на несколько дней.