Санкт-Петербург, 17 января, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало депутатский запрос Бориса Вишневского («Яблоко») к губернатору города Георгию Полтавченко по поводу уплотнительной застройки в одном из жилых массивов Калининского района, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Митинг жителей Калининского района, 17.12.2017

Напомним, резкое возмущение жителей вызвала попытка изменения утвержденного в 2014 году проекта планировки территории (ППТ), согласно которому в густонаселенном микрорайоне было запланировано строительство малоэтажных паркингов, детского сада на 220 мест и спортивного комплекса. Вместо этого одна из строительных компаний захотела согласовать в этом месте возведение четырех многоэтажных домов, что лишит обитателей уже заселенных новостроек надежд на появление необходимых социальных объектов.

По словам депутата, в его адрес «поступает множество обращений граждан, обеспокоенных планами уплотнительной застройкой квартала».

Борис Вишневский предложил Георгию Полтавченко не принимать постановление правительства Санкт-Петербурга, изменяющее проекты планировки и межевания территории квартала, ограниченного проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бесутжевской улицей в Калининском районе. То есть, не давать разрешение на строительство новых жилых домов в этом квартале.

Вишневский также предложил губернатору организовать совещание по данному вопросу с участием представителей профильных комитетов и инициативной группы жителей.

Как отмечает пресс-служба фракции «Яблоко», ранее Борис Вишневский обращался с аналогичными предложениями к вице-губернатору Игорю Албину, который подтвердил многочисленные обращения граждан, не согласных с уплотнительной застройкой, однако посчитал проведение специального совещания нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2017 года жители квартала, возмущенные планами уплотнительной застройки, провели митинг. Люди вышли с зелёными папками, напоминающими ту, с которой президент России традиционно приходит на встречу с губернаторами и потребовали построить положенные по закону социальные объекты.