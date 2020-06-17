Москва, , 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».

"Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться», — сказал он.

По словам Кондратьева, при въезде в регион туристам предстоит сдать тест на коронавирус, после чего никаких препятствий для передвижения по краю создаваться не будет.

Напомним, с 28 марта в Краснодарском крае из-за эпидемии коронавируса была приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели. С 1 июня работу возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

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