Сеул, 17 января, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Хакерская группа, связанная с властями КНДР, может быть причастна к атакам на южнокорейские биржи криптовалют и их инвесторов в конце 2017 года. Об этом говорится в докладе компании Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью.

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В документе отмечается, что специалисты компании в ходе проверки обнаружили вредоносный код, схожий с тем, который ранее применялся «управляемой из КНДР хакерской группировкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в адрес КНДР уже звучали обвинения в причастности к масштабной кибератаке WannaCry. Так, исследователи из США, РФ и Израиля отмечали сходство вируса с кодом, которым пользуется связанная с Пхеньяном группа хакеров Lazarus.

В мае 2017 г. первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил о непричастности Пхеньяна к кибератаке WannaCry. Дипломат назвал подобные обвинения смешными, отметив, что «шумная кампания против КНДР» начинается всякий раз, когда в мире происходит что-то «из ряда вон выходящее».

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