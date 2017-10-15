Президент Microsoft: Причиной WannaCry была КНДР

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Ответственность за кибератаки с применением вируса-шифровальщика WannaCry лежит на Северной Корее. Об этом заявил президент компании Microsoft Брэд Смит, передает телеканал ITV.

«На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США», — отметил Смит.

Президент Microsoft добавил, что на протяжении шести месяцев специалисты фиксируют все большее количество атак, за которыми стоят отдельные государства. При этом кибернападения становятся все более серьезными.

Напомним, крупномасштабная атака вируса-шифровальщика WannaCry началась 12 мая 2017 года. Вредоносная программа поразила сотни тысяч компьютеров в 150 странах мира, после чего затребовала от пользователей плату за расшифровку данных.

По подсчетам специалистов компании KnowBe4, всего за первые четыре дня компаниям, пострадавшим от WannaCry, был нанесен ущерб более $1 млрд. Кибератака обернулась для них масштабными остановками производства, простоями, снижением производительности и репутационными потерями.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в адрес властей КНДР уже звучали обвинения в причастности к масштабной кибератаке WannaCry. Так, исследователи из США, России и Израиля отмечали сходство вируса с кодом, которым пользуется связанная с Пхеньяном группа хакеров Lazarus.

В мае 2017 года первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил о непричастности северокорейских властей к кибератаке WannaCry. Дипломат назвал подобные обвинения смешными, отметив, что «шумная кампания против КНДР» начинается всякий раз, когда в мире происходит что-то «из ряда вон выходящее».

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