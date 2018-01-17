Москва, 17 января, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В Новой Москве в ближайшие три года планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter.

Brateevsky Станция метро

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций, считает мэр.

Но, по его мнению, в первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру.

«Поэтому планируем построить в Новой Москве новые станции метро и новые автодороги», — сказал градоначальник.

Кроме того, ранее в мэрии Москвы заявляли, что с 2018 года объем строительства жилья в ТиНАО будет вновь расти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новую Москву проложат две новые ветки метро до административно-делового центр поселка Коммунарка. Одну построят, продлив «Сокольническую линию. Вторую — от проектируемой станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура.

Первой продлят «Сокольническую» линию. Это быстрее и дешевле. В том числе и потому, что часть нового метро пройдет по открытому участку. Линию планируют запустить уже в конце 2019 или начале 2020 года.

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