Вашингтон, 16 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones на торгах 16 января впервые в истории превысил отметку в 26 тысяч пунктов, передаёт NBC News.

Goldpricenow.org Индекс Dow Jones

Как сообщается, на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже DowJones достиг уровня в 26 035,17 пункта.

Напомним, Dow Jones ставит рекорды с осени минувшего года. Отметку в 25 тысяч пунктов индекс преодолел в начале января.

Промышленный индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США. Был создан редактором газеты Wall Street Journal и основателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу.

Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединённых Штатов.

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