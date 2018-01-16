Индекс Dow Jones впервые преодолел барьер в 26 тысяч пунктов
Вашингтон, 16 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones на торгах 16 января впервые в истории превысил отметку в 26 тысяч пунктов, передаёт NBC News.
Goldpricenow.org
Индекс Dow Jones
Как сообщается, на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже DowJones достиг уровня в 26 035,17 пункта.
Напомним, Dow Jones ставит рекорды с осени минувшего года. Отметку в 25 тысяч пунктов индекс преодолел в начале января.
Промышленный индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США. Был создан редактором газеты Wall Street Journal и основателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу.
Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединённых Штатов.
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