Эксперты: биржевой рост в США может обернуться обвалом

Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Бурный рост биржевых котировок в США может обернуться очередным обрушением в американской финансовой системе, передает 19 октября RT со ссылкой на финансового аналитика АО «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина.

«Когда стоимость активов возрастает, инвесторы становятся более чувствительными к статистике и другим факторам. Внешний толчок может привести к обвалу», — пояснил эксперт.

Как отмечает издание, биржевой скачок на новом этапе спровоцировали решения президента США Дональда Трампа, который накануне подписал ряд исполнительных приказов. В результате произошел резкий рост фондовых активов, который никак не подкреплен ростом производства в реальном секторе экономики. Такую ситуацию в издании сравнили с событиями 30-летней давности, именуемыми «Черным понедельником».

«Биржевому коллапсу 1987 года также предшествовал динамичный рост биржевых индексов. Но всего за одну сессию 19 октября индекс Dow Jones обрушился сразу на 22,6% — впоследствии этот день назвали «чёрным понедельником», — отмечают в издании.

Опасения инвесторов также связаны с очередным увеличением госдолга США. Трамп добился нового займа, мотивируя его необходимостью ликвидации последствий урагана «Харви», и это не может не сказаться на настроениях инвесторов, поясняют эксперты. При этом американский президент использует ту же тактику экономического регулирования — снижение подоходного налога для предприятий малого и среднего бизнеса, — которая стала одним из спусковых механизмов финансового краха во времена 40-го президента США Рональда Рейгана.

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Ведущий аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева отмечает, что ожидаемым эффектом снижения налогов является прирост прибыли компаний, которая идёт на дивиденды и на развитие производства.

«Но дальше всё зависит от компаний — никаких гарантий, что они инвестируют высвободившиеся средства на развитие, нет. При этом снижение налогов, разумеется, на руку компаниям, и эти ожидания оказывают влияние на фондовый рынок», — поясняет эксперт.

Таким образом, сегодня в экономике США созданы несколько тревожных предпосылок для того, чтобы «пузырь» на финансовом рынке лопнул в очередной раз. Эксперты указывают, что спрогнозировать точное время нового обвала невозможно, однако четким признаком может служить волна скупки инвесторами ценных бумаг. Именно тогда, во время эйфории от роста котировок, все начинает быстро рушиться.

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