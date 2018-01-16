Санкт-Петербург, 16 января, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В Петербурге в 2017 году родилось на 7 тысяч детей меньше, чем в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 января глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. По его мнению, подобный негативный тренд может сохраниться в городе и в целом по стране до 2022 года.

Gov.spb.ru Александр Ржаненков

«Падение рождаемости объяснимо. Количество женщин, которое находится в фертильном возрасте — то есть, родились в 1990-е годы в начале перестройки — их в три раза меньше. Так сложилась жизнь. В силу этих причин идет демографический спад. Но мы об этом говорили еще пять лет назад, предупреждали», — сказал Ржаненков.

Напомним, в конце 2017 года вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что ситуация с рождаемостью в регионах «осложняется с каждым днем», но она не видит оснований для того, чтобы в некоторых субъектах федерации «так падала рождаемость».

«Позиция президента и правительства такова: оправдания, что у вас женщин нет такого возраста — это ваши проблемы. А мы должны искать какие-то дополнительные возможности для стимулирования, вот и всё», — сказал Александр Ржаненков.

Ради этой цели установлена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Такое право имеет гражданин РФ, имеющий среднедушевой доход семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В Петербурге это составляет около 10 тыс. 368 рублей.

Читайте также: Регионам РФ рекомендовано стимулировать рождаемость на местном уровне

Для того, чтобы получить выплату, нужно обратиться с заявлением в отдел социальной защиты по месту жительства в случае первого ребенка, а в случае второго — в территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Федеральный центр выделил городу 916 млн рублей на эти компенсации.

Кроме того, в Санкт-Петербурге с 1 января 2018 года женщинам, родившим в возрасте от 20 от 24 лет, полагается единовременная компенсация в 50 тыс. рублей.

Читайте также: Депутаты Петербурга поддержали введение выплат молодым матерям

«Думаю, что в течение пяти лет спад будет продолжаться. Это мои прогнозные ощущения. Если более эффективные меры не будем принимать. Например, что бы я внедрил: выплаты матерям, которые сидят по уходу за ребенком до трех лет. Платил бы им полную заработную плату. Это дало бы возможность женщинам спокойно ухаживать за ребенком, рожать. Есть такие рычаги, но всё зависит от экономических возможностей», — добавил Александр Ржаненков.

Он отметил, что в идеале финансировать предложенную им меру стоило бы единообразно из федерального бюджета, но субъекты федерации могли бы пойти на такой шаг и сами. Источником могли бы стать так называемые «теневые конверты» и другие финансовые операции, которые не облагаются налогом. По словам Ржаненкова, речь идет о колоссальных суммах, и именно здесь скрыты резервы на дополнительные социальные выплаты детям и пожилым людям.

«Есть предприятия, которые зарплату не платят, банкротятся из собственных интересов, скрывают. Посмотрите на сферу услуг, на шоу-бизнес. Откровенно говорю: вы что думаете, они живут на 30 тысяч, которые получают где-то в театре? Проводя мероприятия и праздники, мы знаем, сколько стоит актер, одна песня его. Облагается это налогом где-то? Я критикую, вызываю на себя огонь, но таких проблем очень много, к сожалению», — сказал Ржаненков.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, на 1 ноября 2017 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга составила 5 млн 333,9 тыс. человек, увеличившись на 52,3 тыс. человек (1%) с 1 января 2017 года. При этом миграция дала 90% от прироста постоянного населения Петербурга.

Тем временем рождаемость в 2017 году падала. В Петербурге в январе-октябре прошлого года родилось на 8,4% младенцев меньше, чем за тот же период 2016 года. Коэффициент рождаемости, в расчете на 1 тыс. человек, составил в 2017 году лишь 90,7% по сравнению с показателем 2016 года. Итоговые цифры за 2017 года органами статистики пока не обнародованы.