Омск, 16 января, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло в ходе визита в Омскую область 16 января заявил, что врио губернатора региона Александр Бурков за первые сто дней своей работы на этом посту глупостей не сделал.

Omskportal.ru Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Омской области Александр Бурков, председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский

«Самое главное — глупостей не сделано, необоснованных решений не принято, социального взрыва не произошло», —цитирует Сергея Меняйло «Новый Омск».

При этом полпред подчеркнул, что за сто дней невозможно «вникнуть» в Омскую область, тем более что назначение Буркова произошло в разгар подготовки проекта бюджета региона.

Добавим, с момента назначения справоросса Александра Буркова на должность врио губернатора Омской области прошло сто дней. 9 октября 2017 года он сменил на посту руководителя региона Виктора Назарова, ушедшего в отставку.

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По мнению политконсультанта Владимира Лифантьева, сейчас Александр Бурков пытается «выстроить отношения со всеми, и в принципе, в некоторых моментах у него это даже получается».

«Единственное, я опасаюсь за горизонт планирования этого человека. Потому что если этот горизонт планирования оканчивается выборами губернатора, то все его поступательные действия прекратятся в этой точке», — сказал ранее Владимир Лифантьев в беседе с корреспонентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре 2018 года.