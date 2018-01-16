Москва, 16 января, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В школах Российской Федерации могут усилить меры безопасности после вооруженной драки в Перми, где пострадали 15 человек. Об этом вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила журналистам в понедельник, 15 января.

Колючая проволока

«Конечно, будет полный разбор этого случая (ЧП в школе в Перми), — говорит Голодец. — С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа».

Вице-премьер РФ добавила, что результатом анализа происшествия в пермском учебном заведении может стать усиление мер безопасности во всех школах страны.

«Такого не должно повториться на российском пространстве», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в Перми в школе №127 произошла резня. Двое вооруженных подростков напали во время урока на учеников четвертого класса.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек. Из них 12 были госпитализированы. Состояние учительницы, которая спасла нескольких детей, признано стабильно тяжелым. Также прооперированы двое школьников.

По факту ЧП в школе в Перми было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются два молодых человека: старшеклассник и бывший ученик этого учебного заведения.

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