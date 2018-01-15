Пермский омбудсмен призвала не политизировать ЧП в школе Перми

Пермь, , 18:57 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова прокомментировала резонансное происшествие в школе № 127 Перми, назвав его экстраординарным. Оценку детского омбудсмена получило и информационное поле, которое сложилось в связи с чрезвычайным происшествием в стенах общеобразовательного учреждения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье, Денисова призвала журналистов и блогеров не политизировать возникшую ситуацию и не нагнетать и без того напряжённую обстановку.

«Да, случившееся показало, что системы безопасности в школах не такие надёжные, как мы все думали. Но дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьёзные проблемы есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, чтобы позволять себе высказываться без объективной информации?» — сказала омбудсмен.

Также она призвала дождаться предварительных итогов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой подростковой жестокости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января в школе № 127 Перми двое молодых людей напали на педагога начального звена и учеников четвёртого класса. С ножевыми ранениями госпитализированы 12 человек. Состояние учительницы, которая перенесла операцию, признано стабильно тяжёлым. Также прооперированы двое школьников. В настоящее время в больнице остаются девять детей. С педагогами, родителями, детьми общаются психологи.

На заседании оперативного штаба принято решение об отмене занятий 16 января в школе № 127. Решается вопрос о материальной помощи пострадавшим.

По факту вооружённого нападения в школе следственные органы возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозреваются два молодых человека: старшеклассник и бывший ученик школы № 127. Выясняются мотивы.