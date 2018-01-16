Омск, 16 января, 2018, 08:07 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2017 года число выбывших из Омской области превысило число прибывших в Омскую область на 9,4 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, за январь-ноябрь 2017 года в регион прибыло 22,7 тыс. человек, а выбыло — 32,1 тыс. человек.

Татьяна Иващенко В Омске

В ноябре прошлого года миграционная убыль составляла 549 человек (прибыло 2,2 тыс. человек, выбыло 2,7 тыс. человек).

В пределах Омской области за 11 месяцев 2017 года место жительства сменили 26,5 тыс. человек, в том числе в ноябре — 2,5 тыс. человек.

По мнению омского политолога Андрея Рудакова, причины бегства омичей из региона объективны.

«У власти в регионе находятся те, кто не в состоянии думать о развитии и решать текущие проблемы. Люди из Омска бегут из-за низких зарплат, плохой экологии (в том числе так и не решённой проблемы с поисками виновных в выбросах), ухудшающейся инфраструктуры. И на данный момент нет предпосылок к существенным изменениям», — считает собеседник ИА REGNUM.

По его словам, врио губернатора региона Александр Бурков, назначенный на эту должность в октябре 2017 года, «уже успел окружить себя представителями всех омских кланов, которые во многом являются прямыми виновниками той действительности, в которой находится Омск».

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Напомним, миграционная убыль населения в Омской области регистрируется уже не первый год. В 2009 году миграционная убыль составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека. Лишь в 2014 году был зафиксирован миграционный прирост (+702).

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По данным Омскстата, в январе-ноябре 2017 года в Омской области также была зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 2481 человека. Всего за этот период органы ЗАГС Омской области зарегистрировали 20 904 родившихся и 23 385 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,6 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,0 промилле.

В январе-ноябре 2017 года средняя заработная плата в Омской области составляла 29 190,7 рубля. Это 106,6% к аналогичному периоду 2016 года.

Что касается экологических проблем, жители Омска с марта прошлого года начали массово жаловаться на распространяемый в городе резкий запах этилмеркаптана, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу. Источник выбросов не найден до сих пор.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Омской области сменился губернатор. Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 году, ушёл в отставку. Врио главы Омской области был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

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