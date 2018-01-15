Афины , 16 января, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Греческий парламент большинством голосов принял закон о реформе финансового сектора и бюджетной сферы, которого требовали международные кредиторы Греции, 15 января сообщает агентство Reuters.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

Законодатели никак не отреагировали на давление «улицы» — во время голосования у стен здания собрались не менее 10 тыс. протестующих, происходили столкновения с полицией.

План реформ, подразумевающих жесткие меры бюджетной экономии, является причиной многотысячных протестов, которые проходят по всей Греции с конца 2017 года.

Наиболее радикальные противники действий правительства и парламента ранее уже совершали теракты и захватывали правительственные здания в Афинах.

Так, в декабре 2017 года радикалы взорвали бомбу в здании суда в Афинах. В январе 2018 года протестующие захватили здание Министерства труда и атаковали офис премьер-министра Алексиса Ципраса.

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