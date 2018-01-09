Беспорядки в Греции: Радикалы взяли штурмом здание Министерства труда

Афины , , 21:06 — REGNUM Около 50 левых активистов взломали зарешеченные входы здания Министерства труда и соцобепечения Греции и ворвались внутрь правительственного объекта, передает Reuters.

На восьмом этаже здания демонстранты столкнулись лицом к лицу с министром труда и соцзащиты Эфи Ахтсиоглу и потребовали у нее отозвать законопроект об ограничении забастовок профсоюзов.

32-летняя Ахтсиоглу, представительница правящей «Сиризы», вступила в перепалку с демонстрантами, отказалась отзывать законопроект, однако осталась нетронутой.

Впрочем, агрессию демонстранты выместили на мебели и стенах Министерства — в ходе штурма вандалы рушили все, что было у них на пути.

Штурм здания завершился на верхнем этаже, где активисты развернули огромный баннер с надписью «Руки прочь от забастовок, это трудовое право!»

В настоящий момент активистам в здании Министерства труда и еще около 500 демонстрантам на улице возле здания противодействует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года греческие левые радикалы уже штурмовали правительственные здания — атакам подвергались Министерство труда и соцобеспечения и офис премьер-министра Алексиса Ципраса.

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