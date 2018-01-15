Воронеж, 15 января, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Закончились длинные каникулы и у взрослых, и у детей. Что принесла регионам Центрального федерального округа первая рабочая неделя — читайте в обзоре ИА REGNUM.

Филипп Малявин. Зимний пейзаж с санками

Убийство детей и «заминированный» поезд

11 января, сразу после окончания длинных новогодних каникул, в Белгородской области произошло страшное убийство: 41-летняя женщина убила своих внуков — мальчика пяти лет и девочку трех лет (малышку успели довезти до больницы, но спасти ее не смогли).

Читайте об этом: В Белгородской области бабушку и ее сожителя подозревают в убийстве внуков

Детей к бабушке привезли родители 10 января. Бабушка с сожителем выпили, после чего она расправилась с детьми. Свой поступок позже она объяснила галлюцинациями.

Как именно произошло убийство, следственные органы не раскрывали, но сообщили: подозреваемая и ее 49-летний сожитель на момент задержания правоохранительными органами были в состоянии алкогольного опьянения.

12 января в белгородских сетях обсуждали некий «заминированный поезд», отправленный из ДНР: якобы в Белгородскую область прибыл состав, в одном из вагонов которого находилось взрывное устройство.

Также: МВД опровергло слухи о заминированном поезде из ДНР в Белгородской области

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу эту информацию опровергли: при осмотре поезда была обнаружена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. У устройства отсутствовал запал, поэтому опасности оно не представляло.

Коррупция и увольнения

Государственное унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго» переходит на прямые расчеты с потребителями: это значит, что жители будут получать квитанции непосредственно от поставщика тепла и оплачивать услуги без посредничества управляющих компаний. Таким образом в регионе рассчитывают в том числе решить проблему задолженностей — ГУП имеет большой долг за газ, а невозможность расплатиться по нему объясняют в том числе и долгами управляющих компаний перед самим ГУПом.

Об этом: Брянские управляющие компании отрезали от денег за тепло

В пятницу, 12 января, стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении двух сотрудников администрации города. Чиновников обвиняют в получении взятки. По версии следствия, двое сотрудников мэрии — главный специалист сектора правового обеспечения и главный специалист отдела по строительству управления по строительству и развитию территории Брянска городской мэрии — решили «подзаработать». Чиновники пообещали владельцу автомоечного комплекса, который через суд требовала снести администрация города, помощь, а за услуги запросили 110 тыс. рублей, из которых посредник оставил себе 40 тыс. рублей, а своему коллеге передал 70 тыс. рублей. После получения взятки подозреваемые были задержаны и взяты под стражу.

Подробнее: Дело брянских чиновников-коррупционеров довели до суда

12 января также стало известно об изменениях в составе правительства региона: по собственному желанию пост покинул заместитель губернатора Брянской области по экономической политике, промышленности и транспорту Михаил Кобозев, работавший в администрации при последних трех губернаторах.

Читайте также: Брянский губернатор уволил своего заместителя по экономике

«Зеленая папка» и потери губернатора Орловой

В последний рабочий день 2017 года, 29 декабря, во Владимире заявили о завершении строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая попала в «зеленую папку» президента Владимира Путина. Формально власти выполнили свои обещания — основные работы окончены. При этом ввод здания в эксплуатацию пока не произошел. Также не завершены и работы по благоустройству.

Однако позже выяснилось, что фактическая готовность школы составляет лишь 95% — не окончены отделочные работы, облицовка фасада… Акт ввода объекта в эксплуатацию планируют подписать в феврале 2018 года, но после этого должно быть проведено ещё и благоустройство территории. А контракт же на строительство завершился в декабре 2017-го.

Об этом: Школу из «зеленой папки» Путина во Владимире достроили. Но это не точно

В первый рабочий день 2018 года во Владимире объявили о событии, которого долго ждали — онлайн-путеводитель по Владимирской области, наконец, появился в сети.

Подробнее: Путеводитель по Владимирской области за владимирцев создали москвичи

Разработала путеводитель московская компания, которая уже реализовывала подобные проекты для других регионов. При этом Владимирская область — регион, который действительно может стать чрезвычайно привлекательным для туристов — задумалась о создании путеводителя одной из последних. Во многих соседних регионах подобные гиды уже существуют. Например, путеводитель по Ярославлю эта же компания разработала еще в 2012 году.

На прошлой неделе во Владимирской области вновь обсуждалась ситуация в здравоохранении. Жительница Гусь-Хрустального района в эфире «ОТР» рассказала о «крахе медицины». Женщина сообщила об ужасных, по ее мнению, ситуациях, которые имеют место в поселке Курлово Гусь-Хрустального района. Первая и самая главная проблема — в городе просто «нет врачей». Кроме того, женщина пожаловалась, что людей с инсультами возят из Гусь-Хрустального во Владимир, гоняют туда-обратно и детей.

Впрочем, директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин, прокомментировавший ситуацию, заявил, что в детского хирурга на несколько тысяч детей в городе и не стоит держать.

«Ну и в поселке Курлово детского хирурга никогда не было в жизни и не будет — это не тот город, где стоит детского хирурга держать на несколько тысяч детей. Там работают всегда общие хирурги, на консультативном приеме работает в гусевской больнице детский хирург, и детский хирург работает у нас в областной детской больнице», — цитирует главу департамента портал «Зебра ТВ».

По теме: Не «караул», а «прогресс»: во Владимире вновь вопросы к здравоохранению

Не лишком приятные новости для владимирских властей, и в первую очередь — для губернатора Светланы Орловой, пришли на прошлой неделе с Урала. «Уральская скоростная магистраль» совместно с местными властями и группой компаний представила проект строительства первой в России высокоскоростной магистрали — не от Москвы через Владимир, а от Екатеринбурга.

Читайте об этом: На владимирские рельсы подложили екатеринбургскую свинью

Согласно проекту, магистраль Екатеринбург — Челябинск станет частью общероссийской сети высокоскоростного транспорта и будет связана с такими проектами, как железнодорожные магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Нижний Тагил. Кроме этого, линия Челябинск — Екатеринбург рассматривается как часть международного высокоскоростного грузопассажирского коридора «Евразия». При этом пока проект дороги Екатеринбург — Челябинск существует как конкурент проекта магистрали Москва — Владимир: выделить деньги на реализацию сразу двух дорогостоящих проектов вряд ли получится.

При этом на строительство высокоскоростной магистрали через Владимирскую область возлагали большие надежды власти этого региона. Губернатор Светлана Орлова заявляла, что «реализация данного проекта будет иметь мультипликативный эффект для развития всех отраслей экономики Владимирской области, повысит инвестиционную привлекательность и деловую активность в регионе», в 2013 году — анонсировала строительство крупнейшего логистического хаба.

Не обошлось во Владимирской области на прошлой неделе и без коррупционных скандалов — на этот раз был задержан бывший глава УФНС региона. Бывшего главного налоговика подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Кстати, после ухода из налоговой он успел поработать и в администрации региона — на посту директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг до октября 2017 года.

Об этом также: Во Владимире — снова взятка: под дело попал экс-глава налоговой службы

Крещение без проруби и конкурс на пост мэра

В Воронежской области всю праздничную неделю одной из основных тем в СМИ и соцсетях стала аномально теплая погода: то здесь, то там появлялись сообщения о небывалом урожае январских грибов и набухших почках.

Вода на большинстве водоемов и не думала замерзать — на начало прошлой недели водохранилище было свободным ото льда. В связи с этим встал вопрос, как организовывать традиционные крещенские купания.

Об этом: Без льда: в Воронеже готовятся отметить теплое Крещение

В МЧС уже сообщили, что проводить купания будут на открытой воде (в конце прошлой недели в регион всё же пришли морозы, но крепкого льда на водоемах нет). При этом, заверили в ведомстве, ГУ МЧС по Воронежской области готово принять все меры для того, чтобы купание в Крещенскую ночь было максимально безопасным: на всех местах для купания будет организовано дежурство спасателей.

Одной из основных тем минувшей недели в Воронежской области стал процесс по избранию мэра Воронежа — напомним, Александр Гусев, до этого руководивший городом четыре года, в конце декабря был назначен на должность врио губернатора. Воронежем же пока с приставкой «и.о.» руководит первый заммэра Вадим Кстенин. Проект положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра должны были внести 10 января — на эту дату анонсировали проведению заседания гордумы. Но позже решили перенести на 17-е число. В СМИ решение связали со смертью матери врио губернатора.

И ещё: В Воронеже торопятся с конкурсом на пост мэра

На прошлой неделе воронежцы попрощались с Мариной Раковой, которая в последние два года была главным архитектором области. Она перебралась на работу в Севастополь, где возглавила департамент архитектуры и градостроительства.

Об этом: Зачем бывший главный воронежский архитектор едет в Севастополь?

Департамент архитектуры Севастополя возглавила Марина Ракова

Долгожданным событием на прошлой неделе в Воронеже стало открытие школы на 1,2 тыс. мест.

По теме: В Воронеже открыли новую школу на 1200 учеников

Школу №102 в Коминтерновском районе Воронежа — одном из самых бурно растущих — построили за год. Стоимость объекта составила 765,3 млн рублей: 481,5 млн было выделено из федерального бюджета, еще 214,5 из областного и 69,3 — из бюджета города. По аналогичному проекту была построена школа №101, которая была сдана в 2016 году.

10 января СКР сообщил о задержании троих сотрудников муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» — за получение взяток в общей сложности более чем на 400 тыс. рублей.

Об этом: Воронежских дорожников подозревают во взяточничестве

На прошлой неделе фактически начался, наконец, процесс по делу о похищении вице-мэра, а сейчас исполняющего обязанности главы города Вадима Кстенина. Нападение на чиновника было совершено еще в 2015 году. Подозреваемых задержали быстро, но один из них совершил побег и около года скрывался в Ставропольском крае. В суд же дело попало только в конце 2017 года.

Процесс, по ходатайству защиты подсудимых, будет закрыт от прессы и общественности.

Подробнее: Процесс по делу о похищении и.о. мэра Воронежа сделали закрытым

Администрация Воронежа, кажется, всё же готова поставить точку в истории со скандальным домом на Ленинском проспекте, 201. По этому адресу изначально планировали строить спортивную школу, но начали строить почему-то многоэтажку. Тревогу забили жители. Когда же история дошла до губернатора Алексея Гордеева, он поручил стройку заморозить и разобраться в ситуации. Тогда-то и выяснилось, что участок земли, где велось строительство, был выведен из собственности муниципалитета в частную незаконно.

Об этом читайте здесь: Обещанного полгода ждут: скандальный дом в Воронеже все же выкупит мэрия

Тогда, в июне 2017-го, в мэрии Воронежа анонсировали намерение выкупить недостроенное здание в городскую собственность и отдать его под социальный объект. И вот только в январе 2018 года вопрос подняли снова: и.о. мэра поручил в кратчайшие сроки представить предварительные расчеты по выкупной стоимости. Что в итоге разместится в здании — пока всё также неизвестно, но, утверждают в мэрии, это однозначно будет социальный объект.

Без мороженого и работы

О закрытии единственного в Ивановской области завода по производству мороженого стало известно на прошлой неделе.

Подробнее: Ивановская область осталась без мороженого

Работу приостановило ООО «Кинешемский городской молочный завод»: выпуск продукции прекращен, оборудование — законсервировано. Трудовые договоры с большинством сотрудников — а всего на предприятии работали около 100 человек — прекращены. Пока руководство предприятия ищет пути возобновления работы: возможно, завод будет запущен ближе к лету, когда появятся новые заказы.

А футбольных фанатов — запретить

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на прошлой неделе выступил с неожиданным предложением — запретить футбольных фанатов.

Читайте: Губернатор Калужской области предложил запретить футбольных фанатов

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал, в частности, Артамонов, отметив, что, например, в хоккее подобной ситуации нет.

Бизнес растет

В начале первой рабочей недели хорошие новости пришли из Костромской области: число малых и средних предприятий в Костромской области за 2012—2016 годы выросло на 15%, а за пять лет на развитие бизнеса в области было направлено 376,7 млн рублей. Поддержку получили 209 бизнесменов.

Об этом: За 4 года костромских бизнесменов стало больше на 15%

Деньги потрачены на открытие бизнеса, обучение сотрудников и возмещение затрат, в том числе по договорам лизинга и по процентным ставкам кредитов. Бизнесмены создали более 1200 рабочих мест и перечислили в федеральный бюджет около 400 млн рублей.

Желающих убивать — нет

На прошлой неделе стало известно, что в Курске пока не смогли решить вопрос отлова бездомных животных: в декабре 2017 года ни одна фирма не заявилась для участия в аукционе на заключение контракта с мэрией на отлов бездомных животных.

В 2017 году за отлов уличных животных отвечал индивидуальный предприниматель, но он не выполнил требования контракта: за три месяца он должен был отловить 580 животных, но «ликвидировала» фирма только 356 животных, получив чуть более полумиллиона рублей. В декабре при проведении аукциона были поставлены те же условия, но установлен меньший срок: отловить 580 животных до конца года за 870,5 тыс. рублей. Но ни одной заявки так и не поступило, и проведение аукциона внесли в план на 2018 год.

Об этом: Курские фирмы отказались убивать животных за деньги мэрии

Между тем в регионе идет процесс согласования на начало строительства новых свиноводческих площадок агрохолдинга «Мираторг».

Об этом: Свинокомплекс «Мираторга» отодвинут от уникального курского заповедника

Речь идет о строительстве комплекса по производству и переработке свинины в Курском районе, проект оценивается в 168 млрд рублей. Также планируется построить два элеватора, два комбикормовых завода и площадки по производству мяса свинины, в том числе в Курском районе. Планы компании вызвали беспокойство у местных жителей, но в холдинге обещают соблюдать все санитарные нормы.

Вонь в Липецке

А в Липецке в первый рабочий день горожане массово жаловались на резкий неприятный запах на улицах. В соцсетях и СМИ появились сообщения о запахе навоза на улицах Космонавтов, Советской, Циолковского и на проспекте Победы. Источником «вони» было названо одно из сельхозпредприятий, которое использует в качестве удобрения куриный помет, запах которого мог распространиться по улицам областного центра. Предприятие взяли на особый контроль — в 2016 году с ним уже происходил подобный инцидент.

Подробнее: В первый рабочий день центр Липецка накрыла вонь

Отравление кадетов

Первая рабочая неделя стала и первой учебной — для школьников и студентов. И ознаменовалась она не только приятными событиями. Так, в субботу, 13 января, в больницу попало несколько десятков учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах — по предварительным данным, причиной стало отравление. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По теме: Отравление в Люберцах: госпитализированы 50 человек

Без лекарств, но с обещаниями

В Орловской области новый год начался со старых проблем: около сотни льготников остались без жизненно важных лекарственных препаратов.

Информация о том, что 67 федеральных льготников и 23 региональных в регионе не смогли получить необходимые им лекарственные препараты, прозвучала 9 января на аппаратном совещании в облправительстве. Выяснилось, что к началу 2018 года было заключено 30 контрактов с поставщиками лекарств. Но на поставку ряда препаратов — преимущественно обезболивающих, которые прописываются при онкологических и травматологических заболеваниях, — договоры не заключены. СКР начал проверку.

Об этом: Орловские чиновники оставили льготников без лекарств

На прошлой же неделе в Орловской области активно обсуждали новость о переезде в регион столичного режиссера Юрия Грымова, которому предложили пост начальника управления культуры региона. Впрочем, пока эта информация остается неофициальной.

Подробнее: Юрия Грымова ждут на родине «Му-му»

Новый год на рабочем месте

Скандалом обернулся новогодний корпоратив для рязанского областного кардиологического диспансера — сотрудники собрались за столом прямо в кабинете заведующей отделением в рабочее время, а один из пациентов выложил видеоролик в сеть.

В результате несколько сотрудников были уволены, а главврач получил выговор.

Об этом: В Рязани за новогодние посиделки в кардиодиспансере уволили замглавврача

Убийство ребенка

В Смоленской области в начале рабочей недели стало известно о жестоком убийстве семилетней девочки. Ребенка убил муж приемной матери — женщина воспитывала сразу четырех детей. Сама она уехала к родственникам, оставив детей под присмотром мужа. Чем семилетний ребенок вызвал гнев мужчины, разбираются следователи. Им предстоит разобраться и в том, была ли халатность со стороны сотрудников органов опеки.

Об этом: Под Смоленском в приемной семье убит ребенок: ответят ли органы опеки?

В очередь — за подписью

В Тамбовской области на прошлой неделе начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина — и только за 10—11 января было собрано более трёх тысяч подписей в поддержку его выдвижения на новый президентский срок.

Подписи в поддержку Путина собирают в четырех торговых центрах, а активность на пикетах, утверждают в штабе по сбору подписей, высокая: из желающих оставить свою подпись выстраивается очередь.

Путин приехал

В Тверской области на прошлой неделе побывал президент РФ Владимир Путин — он приехал на тверской вагоностроительный завод, где осмотрел продукцию предприятия и встретился с рабочими.

Глава государства оценил продукцию тверских вагоностроителей, в том числе, например, низкопольный трамвай «Витязь-М», который курсирует в том числе и по улицам Москвы.

Подробнее: «Трамвай замечательный»: Путин оценил продукцию Тверского вагонзавода

Мост через Волгу и новые заказы для вагонзавода: Путин в Твери

Рельсы московские, трамваи — тверские: ТВЗ отправил новую партию «Витязь-М»

Ярославское правительство без ярославцев

На прошлой неделе правительство Ярославской области покинул последний ярославец — с поста первого заместителя председателя правительства Ярославской области ушел Виктор Костин — как стало позже известно, он перешел на работу в администрацию президента.

Об этом: Правительство Ярославской области покинул последний ярославец

В правительстве Костин курировал социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт.