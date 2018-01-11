На владимирские рельсы подложили екатеринбургскую свинью

Владимир, , 18:30 — REGNUM Строительство первой в России высокоскоростной магистрали может начаться не с участка Москва — Владимир, как планировалось еще недавно, а со строительства дороги от Екатеринбурга до Челябинска. Этот проект как частную концессионную инициативу подала в правительство РФ «Уральская скоростная магистраль» совместно с местными властями и группой компаний. Если проект будет одобрен, Владимирская область, которая так надеялась на различные блага от строительства и эксплуатации дороги, может оказаться в огромном проигрыше.

О заявке «Уральской скоростной магистрали» 11 января сообщила газета «Ведомости». По данным издания, стоимость строительства участка оценена в 360 млрд рублей. Половину суммы инвесторы готовы предоставить, вторую планируют получить из бюджета. При этом стоимость дороги от Москвы до Владимира составит почти 460 млрд рублей.

Планируется, что магистраль Екатеринбург — Челябинск станет частью общероссийской сети высокоскоростного транспорта и будет связана с такими проектами, как железнодорожные магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Нижний Тагил. Кроме этого, линия Челябинск — Екатеринбург рассматривается как часть международного высокоскоростного грузопассажирского коридора «Евразия».

По планам разработчиков проекта, высокоскоростная магистраль создаст дополнительные благоприятные условия для России за счет новых рабочих мест и других факторов оживления экономики.

При этом пока проект дороги Екатеринбург — Челябинск существует как конкурент проекта магистрали Москва — Владимир. В силу того, что выделить деньги на реализацию сразу двух дорогостоящих проектов вряд ли получится.

Ожидается, что главные плюсы, скорее всего, получат области, по которым дорога пройдет. Раньше об этом мечтали владимирские власти. К примеру, владимирский губернатор Светлана Орлова заявляла, что «реализация данного проекта будет иметь мультипликативный эффект для развития всех отраслей экономики Владимирской области, повысит инвестиционную привлекательность и деловую активность в регионе». Кроме того, глава региона говорила и о возможности создать крупнейший логистический хаб в области.

«Это может быть один из крупнейших логистических центров — аэропорт, логистический центр, вокзальный комплекс. РЖД настроено на серьезную работу», — говорила Светлана Орлова еще в 2013 году.

Среди тех благ, которые принесет дорога, также называлось сокращение времени в дороге от Москвы до Владимира, что должно было повлечь в том числе и увеличение количества туристов. Однако дальше слов о том, что принесет построенная кем-то дорога, так и не зашло. За четыре года никаких реальных планов по созданию логистического центра или же по участию владимирских предприятий в строительстве так и не появилось. Даже когда стало понятно, что проект ВСМ как пассажирской магистрали вряд ли будет экономически целесообразен и необходима его переквалификация в грузовую дорогу, местные власти никаких усилий не предприняли.

В случае, если проект дороги от Екатеринбурга до Челябинска будет одобрен, Светлане Орловой, а также владимирским предприятиям, останется только смотреть, как их прежние мечты исполняются у других. Вряд ли это не ударит по имиджу губернатора, которая так любит подчеркивать, что открывает двери в некоторые московские кабинеты «с ноги».

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