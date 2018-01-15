Вашингтон, 15 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Россия и Крым связаны долгой общей историей, и расставаться с полуостровом РФ явно не собирается. Поэтому Вашингтону следует исходить из этих реалий и на них основывать свои отношения с Москвой. Такое мнение высказал преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье, опубликованной на сайте National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Эксперт напомнил, что полуостров стал российским ещё в 1783 году. Затем Россия не раз защищала полуостров в крупных сражениях, в частности, против Великобритании, Франции и во время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.

Передачу Крыма Украинской ССР лишь в 1954 году автор статьи называет «во многом бессмысленным шагом», последствия которого Никита Хрущев вряд ли мог предвидеть.

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Профессор также напомнил и о поддержке, которую американцы оказывали России в XIX веке в борьбе за свои территории. Теперь же, после того как США некогда серьезно относились к принадлежности Крыма России, автор указывает на курьёзность нынешней политики Соединённых Штатов в Евразии и других частях мира при оспаривании права России на пропитанный кровью полуостров в Черном море».

Лайл Голдстайн считает, что угрозу безопасности Европы в настоящее время представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия. Он отмечает, что «более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму и Севастополе были проведены референдумы о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и возвращение в Россию.

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Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины. Москва же в свою очередь неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать.

Референдум, проведенный в Крыму, не признают и США. В 2014 году против России были введены санкции. Сначала под ограничения, объявленные ЕС и США, попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.