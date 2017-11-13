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МИД Украины потребует от New York Times исправить статью о Крыме

Политика

Американцы могут и не прислушаться

Киев, 13 ноября 2017, 18:55 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины собирается потребовать от американской газеты New York Times исправить статью, в которой Крым назван «спорной территорией». Об этом сегодня, 13 ноября, написала на своей странице в сети микроблогов Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины», — пишет Беца.

Она также подчеркнула, что МИД Украины обязательство обратиться в редакцию New York Times с требованием исправить статью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская газета New York Times, которая является второй по тиражу на территории США, выпустила статью, в которой Крым назван «спорной территорией». При этом на иллюстрации к статье Крым был закрашен в один цвет с Россией, а граница полуострова с Украиной была помечена пунктиром.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума о самоопределении, который был инициирован местными властями после государственного переворота на Украине.

Пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их пособники не признают референдум и продолжают наивно считать Крым украинской территорией.

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Воссоединение Крыма с Россией

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