Гавайи, США, 15 января, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему со срабатыванием на Гавайских островах ложных тревог о ракетном нападении, об этом 15 января сообщает CNN.

Тревога

По его словам, гавайские власти «совершили ошибку», однако президент похвалил их за то, что «они взяли ответственность за случившееся на себя», пообещав при этом «вмешаться».

"Мы надеемся, что это больше не повторится. Отчасти это произошло из-за того, что люди находятся на грани, но, возможно, в конечном итоге мы решим проблему, и им не придется больше раздражаться», — заявил Трамп.

Напомним, инцидент произошел 13 января, когда жителей американского штата Гавайи предупредили о приближении баллистической ракеты. Населению рекомендовали срочно искать убежище.

Позже губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед жителями и заявил, что это произошло из-за ошибки дежурного, который нажал «не на ту кнопку».

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По словам главы Федеральной комиссии связи США Аджита Паета, до опровержения сообщения прошло 38 минут, а ложные тревоги подрывают доверие людей к системам оповещения, что в итоге отрицательно скажется на их эффективности в случае реальной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года жители Гавайев впервые со времен окончания холодной войны услышали сигналы учебной тревоги. Опасения властей штата связаны с «ядерной угрозой» со стороны Северной Кореи, власти которой ранее заявляли, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» способна поразить любую цель на территории США.

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