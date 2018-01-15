Южно-Сахалинск, 15 января, 2018, 05:12 — ИА Регнум. На Сахалине появилась навага по доступной цене — 75 рублей за кило. Несколькими днями ранее жители островного региона были возмущены тем, что исконно сахалинскую рыбу им продают с наценкой 670%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич На Сахалин завезли доступную навагу

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Навага по программе «Доступная рыба» появилась, наконец, на прилавках Сахалина. Рыбу прямо с моря доставил рыболовецкий колхоз «Дружба». Правда, немного — около 7 тонн.

Реализуют доступную сахалинскую навагу всего на одной торговой площадке — на рынке «Техник».

"Рыбу расхватывают мешками. Очередь выстроилась мгновенно. На других рынках цена по-прежнему высокая», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Вообще фраза «На Сахалин завезли доступную навагу» звучит как «На Колыму завезли снег». Но реальность такова, что рыба, причем не только навага, а также один из сахалинских брендов — корюшка-зубатка, горбуша, красная икра, кета и прочие исконно сахалинские морские деликатесы, по карману далеко не всем островитянам.

Как сообщало ИА REGNUM, жители островной столицы — Южно-Сахалинска возмущены тем, что местную навагу, которую рыбаки-заготовители в Охе продавали прямо со льда по 30 рублей за кило, на рынках уже продавали по цене от 170 до 250 рублей за килограмм. А цены на другую сахалинскую рыбу, корюшку-зубатку, достигают сегодня 400 рублей за килограмм.

Министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Ирина Павленко назвала запредельные цены на сезонную рыбу «следствием высокой транспортной составляющей».

Вполне возможно, потому, что с декабря, а местами с сентября 2017 года Сахалинская область испытывает серьезные проблемы с поставками топлива, а цены на бензин и солярку стремительно растут.

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