Москва, 14 января, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной необходимо денонсировать в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в интервью РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

"Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа, — отметил Затулин. — То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, РФ в 1997 г., а затем при ратификации в 1999 г. подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подчеркнул, что признание границ подразумевает и выполнения договоренностей о дружбе и партнерстве.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство, — говорит Затулин. — То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был ратифицирован Верховной радой в январе 1998 г. В конце 2008 г. действие договора было автоматически продлено на 10 лет. В начале 2014 года на Украине при поддержке Запада был совершен госпереворот. Часть территорий — Крым и Донбасс — не поддержали незаконный захват власти в Киеве, после чего в стране вспыхнула гражданская война.

В итоге Крым решил воссоединиться с РФ, а Донбасс провозгласил независимость. Гражданская война на Украине продолжается до сих пор.

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