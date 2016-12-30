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Украина подает на Россию в суд из-за Договора о дружбе

Политика
Украина хочет снова дружить с Россией?
Поджигатель Поджигатель

Киев, 30 Декабря 2016, 16:28 — REGNUM  Власти Украины подготовили иск в международный суд к Российской Федерации о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он напомнил, что существовал так называемый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. В этом договоре сказано, что обе стороны уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. «Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — объявил Пристайко. Он добавил, что иск готовился целый год и теперь эта работа завершена.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что Украина не будет разрывать договор о Дружбе с Россией так как его наличие дает возможность продолжать судебные тяжбы с РФ.

Напомним, данный Договор был ратифицирован Верховной радой Украины в январе 1998 года. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет. В начале 2014 года на Украине при поддержке Запада был совершен государственный переворот. Часть территорий — Крым и Донбасс оказали сопротивление путчистам, но пришедшая к власти группировка отправила против них войска.

В итоге Крым решил воссоединиться с Россией, а Донбасс провозгласил независимость. Гражданская война на Украине продолжается до сих пор.

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