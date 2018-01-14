Прага, 14 января, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Лидер предвыборной гонки Милош Земан должен отказаться от дружбы с Россией и Китаем, если хочет остаться на посту президента Чехии. Ему стоит ориентироваться на ЕС и НАТО, заявил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

Doležal Michal 420on.cz Андрей Бабиш

Комментируя итоги первого тура выборов, он отметил: для достижения успеха во втором туре Земан должен ясно продемонстрировать, что у него нет намерения ориентировать страну на Восток. Речь идет о России и Китае.

Земан должен показать, что посещает указанные страны только потому, что отстаивает бизнес-интересы чешских компаний в РФ и КНР. Он не должен забывать о том, что Чехия входит в ЕС и НАТО, добавил Бабиш.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 января в Чехии прошел первый тур выборов президента. По предварительным данным, лидирует действующий президент Милош Земан с результатом 38,58% голосов. За ним идет основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Йиржи Драгош, набравший 26,59% голосов.

Второй тур выборов пройдет 26 и 27 января.

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