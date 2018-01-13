Москва, 14 января, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории РФ. Фильм, посвященный событиям Олимпиады 1972 года в Мюнхене, собрал почти 1,7 млрд рублей согласно данным о показах фильмов в кинозалах.

Постер х/ф «Движение вверх», Россия, 2018

Премьера картины состоялась 28 декабря 2017 года. В начале суток 14 января кассовые сборы картины в России достигли 1,694 млрд рублей — такая информация опубликована на портале ЕАИС — Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

Таким образом, «Движение вверх» обошло предыдущих лидеров проката: военную драму Федора Бондарчука «Сталинград» и снятую в России компанией «Дисней» фэнтези «Последний богатырь». Кассовые сборы картин составили 1,669 млрд и 1,653 млрд рублей соответственно.

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Напомним, фильм «Движение вверх» рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США во время летней Олимпиады 1972 года. Поражение стало для американской сборной первым за 36 лет, тогда как советские баскетболисты получили первую в истории золотую медаль.

Главные роли в картине исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров. Производством ленты занималась студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

Как сообщало ИА REGNUM, премьера «Движения вверх» вызвала бурные обсуждения в социальных сетях: пользователи разделились на сторонников и противников картины. Часть зрителей положительно отметила драматизм, эмоциональный накал фильма. Другая часть подвергла ленту критике за искаженные биографии героев.

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