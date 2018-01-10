«Движение вверх» – яблоко раздора в социальных сетях

Москва, , 11:46 — REGNUM Фильм «Движение вверх», который вышел на большие экраны 28 декабря, стал не только лидером кинопроката, но и одной из самых обсуждаемых картин в социальных сетях. Пожалуй, лента не оставила равнодушным никого, вот только мнения зрителей разделились на два лагеря — восторженные и, напротив, возмущенные.

Большая часть зрителей назвала картину об одном из самых драматичных поединков в истории баскетбола не просто достойной, но еще и лучшей российской лентой.

«На протяжении фильма «Движение вверх» не раз пробегали мурашки по телу, потели ладошки, бросало то в холод, то в жар, и под самый конец весь зал скрещивал пальцы, сидя со слезами на глазах. Настолько эмоциональный и лучший российский фильм я еще не смотрела», — пишет в Twitter пользователь Mlerr.

«Каким же занудным чучелом надо быть, чтобы критиковать «Движение вверх». Максимально глубокий и зрелищный для массового понимания фильм. Намного сильнее, чем «Легенда №17», и не хуже американских аналогов», — считает Дмитрий Е.

Нередко можно встретить комментарии, в которых пользователи сравнивают игроков советской сборной по баскетболу, о которых идет речь в фильме, с российскими спортсменами, согласившимися участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

«Посмотрели фильм «Движение вверх». В восторге! Обревелись. Гордость за страну, за флаг, за гимн, за спортсменов! Это вам не нейтральные спортсмены. Без Родины, совести и чести», — пишет в Twitter Ирина Р.

И хотя большинство зрителей положительно отзываются о картине, немалая часть пользователей социальных сетей придерживаются противоположного мнения, указывая на ряд недостатков ленты. Главным из них пользователи называют искажение биографий героев.

«Очередное искажение советской истории. Только один пример — литовец Модестас Паулаускас не был антисоветчиком и русофобом. Более того, он пять лет был капитаном сборной СССР и после распада СССР приезжал в Россию тренировать наших мальчишек! Зачем врать?» — прокомментировал в Twitter пользователь Борисенко.

«Я не буду смотреть «Движение вверх». Нелепо говорить про исторические и биографические косяки этого кино «ну это же художественный вымысел». Все эти враки оскорбительны по отношению к Кондрашину, Белову, Паулаускасу, другим. А главное — зачем врать было?! Чем правда плоха?!» — пишет Зураб Ч.

В то же время многие пользователи не видят в этом факте ничего зазорного, объясняя искажение реальной истории художественным вымыслом.

«Мне кажется, во всех фильмах, основанных на реальных событиях, что-то да приукрашают. Это ведь не документальный фильм. Мне, правда, непонятно, почему возникли непонятки у настоящих родственников героев с режиссёром; разве он не должен согласовывать непосредственно с ними свой сценарий, избегая некорректных фактов?» — пишет в Instagram пользователь miechkaaaa.

Некоторые пользователи отметили, что фильм является пропагандистским и слишком очерняет образ жителей США. Особенно это касается команды американской сборной, с которой советские игроки провели финальный матч.

«Фильм хороший. Но! Мне очень не понравилась его тональность. Например, демонизация американцев. В фильме их сделали антигероями — неприятными, жестокими, показушными и глупыми», — считает Саша М.

Однако и в этом аспекте мнения пользователей разделились.

«А мне фильм, напротив, показался без дурацкого ура-патриотизма, американцы там не враги, а соперники», — пишет Ига М.

«Не заметила какого-то нарисованного негативного образа наших соперников. Они действительно агрессивно играли, но по правилам», — прокомментировала Лера.

Напомним, фильм «Движение вверх» повествует о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В ночь с 9 на 10 сентября команда США впервые за 36 лет потерпела поражение.

Еще до выхода картины на большой экран супруги Владимира Кондрашина и Александра Белова, которые стали героями фильма, подали иск в суд на студию «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, так как их не устроил сценарий ленты.

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