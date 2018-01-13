Гонолулу, США, 14 января, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Оповещение жителей Гавайев о летящей в их сторону баллистической ракете — ложная тревога. Об этом написала на своей странице в Twitter член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

kaitlin Banks Гавайи

«Это ложная тревога», — отметила Габбард и добавила, что это подтвердили «должностные лица».

Габбард — представитель Демократической пратии США от штата Гавайи — также опубликовала в соцсети снимок экрана смартфона с предупреждением. В сообщении о ракетной угрозе жителей штата призвали срочно искать убежище. Отдельно подчеркивалось, что речь не идет об учениях.

Позже спасательные службы штата сообщили, что произошло недоразумение. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) уточнили, что выясняют причину рассылки некорректного сообщения жителям региона.

В официальном заявлении администрации президента США говорится, что Дональд Трамп был проинформирован об учениях на Гавайях. Речь идет об отработке готовности к чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года руководство Северной Кореи заявило о том, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-15» способна поразить любую цель на территории США. В этой связи Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайских островов объявило о восстановлении систем сигнализации на случай ядерной атаки.

Впервые со времен окончания холодной войны местные жители услышали сигналы учебной тревоги. В случае ракетного удара они должны укрыться в надежном бетонном помещении, где есть запас пищи и питьевой воды по меньшей мере на двое суток.

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