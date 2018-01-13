Вашингтон, 13 января, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Расходы Пентагона на ядерное оружие будет удвоено в ближайшее десятилетие, сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис, пишет Huffington Post.

Ядерный взрыв

В предисловии к новой американской ядерной стратегии министр обороны сообщил, что затраты на потенциал ядерного сдерживания составляют около трех процентов от всего объема оборонного бюджета Соединенных Штатов.

«Дополнительное финансирование еще трех-четырех процентов в течение более чем десяти лет будет требоваться для замены устаревающих систем», — отметил Мэттис.

Министр обороны отметил, что эта задача является приоритетом для Пентагона. В новой стратегии Мэттис также обвинил Москву в ядерной эскалации, констатируя «беззастенчивое возвращение России к конкуренции великих держав».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стратегии говорится, что Пентагон должен отказаться от идеи о ядерном ненападении первыми. Он перечислил «чрезвычайные обстоятельства», при которых готов пустить в ход это оружие массового поражения.