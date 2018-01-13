Пентагон обвинил Россию в ядерной эскалации

Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Современная военная стратегия России направлена на ядерную эскалацию, а сама Москва беззастенчиво рвется конкурировать с США, считает американский министр обороны Джеймс Мэттис, пишет Huffington Post.

Издание опубликовало новую ядерную доктрину США, в предисловии к которой Мэттис сообщает:

«Это развитие событий, наряду с вторжением России в Крым и ядерными угрозами в адрес наших союзников, ознаменовало беззастенчивое возвращение России к конкуренции великих держав».

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Напомним, американские эксперты год работали над новой ядерной доктриной. В ней, как ранее сообщало ИА REGNUM, утверждается, что Вашингтон заинтересован в возвращении к такому формату отношений с Москвой, когда был бы возможен диалог.

Также стоит отметить, что риторика официального Вашингтона пестрит антироссийскими высказываниями. Так, 11 января государственный департамент США опубликовал рекомендации для туристов, где Россия названа опасной для посещения страной.

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