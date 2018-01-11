США притесняют российские СМИ и не советуют посещать Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Стоять на своём: январская сессия ПАСЕ пройдёт без России;
- «Подвергаются притеснениям»: США предупредили о высокой вероятности терроризма в России;
- Против свободы прессы: посольство России вновь обвинило США в давлении на СМИ;
- Остановить Асада: послов России и Ирана вызвали в МИД Турции;
- «Сформировались нулевые остатки»: в России обнулён резервный фонд.