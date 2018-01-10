Москва, 10 января, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Комиссия Роскосмоса утвердил план запусков космических аппаратов на первый квартал 2018 года. Об этом 10 января сообщается на сайте компании «Главкосмос».

Bill Ingalls РН Союз

План включает в себя запуски в рамках рамках Федеральной космической программы, федеральных целевых программ, а также международного сотрудничества и коммерческих проектов.

В первом квартале 2018 года по программе МКС планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля будет запущен транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», а 15 марта — транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08».

Кроме того, 1 февраля планируется запуск с космодрома Восточный космических аппаратов Канопус-В» №3 и №4. Из Гвианского космического центра 1 марта будет осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз СТ-Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий запуск с космодрома Восточный, отложенный после неудачного старта 28 ноября, запланирован на 1 февраля 2018 года.

Читайте также: Роскосмос назвал дату нового запуска с космодрома Восточный