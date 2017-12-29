«Роскосмос» назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»

Москва, , 17:56 — REGNUM Третий запуск с нового космодрома «Восточный», отложенный после неудачного старта 28 ноября, запланирован на 1 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Как следует из сообщения 1 февраля с «Восточного» стартует ракета-носитель «Союз 2.1а» со спутниками «Канопус-В» №3 и №4. Оба космических аппарата предназначенными для мониторинга природных и техногенных ЧС.

Напомним, что запуск должен был состояться ещё 22 декабря, но был отложен после неудачного старта 28 ноября ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и ещё 18 космическими аппаратами разных стран.

После успешного запуска с космодрома разгонный блок «Фрегат» не вышел на связь в установленное время. Позднее стало известно, что разгонный блок со спутниками упал в океан.

27 декабря «Роскосмос» официально назвал причины и ответственных за неудачный пуск. Комиссия, расследовавшая причины аварии, рекомендовала вынести выговоры семерым менеджерам «Роскосмоса».

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