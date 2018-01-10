Нью-Йорк, США, 10 января, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Ответственность за восстановление города Эр-Ракка (Сирия), который был фактически стерт с лица земли при освобождении от террористов группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), лежит на так называемой антитеррористической коалиции, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя по итогам совещания в СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны также принять на себя ответственность за восстановление города», — заявил Небензя.

Дипломат еще раз обозначил мнение Москвы: восстановление идет очень медленно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, совещание по вопросу ситуации в Ракке на площадке СБ ООН было инициировано Москвой. Небензя заявил, что в этом городе после действий коалиции наблюдается гуманитарная катастрофа.

«Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сравняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей», — сказал Небензя.

Российский дипломат пояснил, что нельзя не обращать внимание на положение дел в Ракке, о котором не стремится говорить Запад. Вашингтон же и его союзники стараются переключить внимание на проблемы в провинции Идлиб (Сирия).