Под Раккой найдены два захоронения жертв боевиков

Ракка, Сирия, , 03:23 — REGNUM Тела казненных террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружены в двух массовых захоронениях в окрестностях сирийского города Ракка. Личности погибших устанавливаются, передает сирийское агентство SANA.

Останки 115 человек извлечены из глубокой траншеи в районе селения Эль-Вави, расположенного в 25 км к западу от Ракки. Трупы доставили в военный госпиталь для экспертизы.

Еще одно захоронение жертв массовых расправ найдено в районе Дебси-Афнан, на расстоянии 7 км от Эль-Вави. Могилу 29 декабря обнаружили местные жители, на месте работают сотрудники военно-медицинской службы.

Отмечается, что среди казненных террористами и военные, и гражданские лица.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракка на протяжении четырех лет являлась основным форпостом террористической группировки на территории Сирии. В октябре 2017 года город освободили отряды Демократических сил Сирии при поддержке США.

В настоящее время в городе остается большое число противопехотных мин и боеприпасов, оставленных боевиками, от чего страдает мирное население. Разрушенные и заблокированные дороги не позволяют быстро доставлять раненых в ближайшую больницу.

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