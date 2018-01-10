Симферополь, 10 января, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Крупные диверсии, которыми угрожала Украина ушедшему на российскую родину Крыму, до сих пор выражаются в виде мелких пакостей. Вроде той, которая случилась на ЛЭП в районе города Алушта, где падение опоры носило следы внешнего воздействия. Ущерб оказался невелик, а вот воздействие внутреннее, связанное с жадностью и некомпетентностью крымских властей, может оказаться куда вредоноснее. О проблемах нынешнего Крыма и путях их решениях рассказывает автор ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

Марина Каширская ИА REGNUM Жилье в Крыму можно снять на каждом шагу

2017 год оказался не таким урожайным на туризм, как его предшественник. И хотя падение по количеству приехавших всего лишь 5%, существуют тревожные тенденции, заставляющие серьезно отнестись к происходящему в туристической сфере, такой важной для Крыма.

Резкие увеличения сборов, налогов на землю и имущество заставляют тех, кто обеспечивает нужды туристов на крымской земле, или сворачивать свой бизнес, или задирать цены до небес. Как говорит глава комитета по санаторно-курортному комплексу Крыма Алексей Черняк, налоги и сборы съедают более 20% стоимости путевки. Что это значит для тех, кто проживает на полуострове? Туристов приезжает много, но поскольку каждый из них потратил излишне много на покупку путевки, раскошеливаться дополнительно они не спешат. И тратят деньги только на самое необходимое. Такой вот получается спартанский отдых.

Да и кроме туристических неурядиц существует масса инфраструктурных проблем, которые крымским управленцам стоило бы решить в авральном порядке. О чем говорит слишком медленное освоение средств, продемонстрированное крымским бюджетом в истекшем году?

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