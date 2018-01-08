Крым-2017: строительство и распродажа

Александр Дремлюгин, , 07:00 — REGNUM

Происки врагов

После воссоединения полуострова с Россией различные недоброжелатели неоднократно пытались и пытаются до сих пор устроить крымчанам террористические акты и диверсии. За это время отечественные спецслужбы и правоохранительные органы провели десятки арестов, предотвратили множество происшествий, но за всем, как говорится, не уследишь.

Вечером 31 октября и утром 1 ноября в районе курортного городка Алушта были зафиксированы повреждения двух газопроводов и сбой в электроснабжении в связи с падением опоры ЛЭП. Авария оставила без газоснабжения от полутора до двух тысяч человек в населённых пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утёс. Местные жители рассказывали, что перед отключением слышали сильный хлопок в районе газораспределительной станции «Малый Маяк».

Читайте об этом: Горячая ночь в холодном Крыму — диверсия или совпадение?

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на газопроводе были обнаружены признаки внешнего повреждения. 2 ноября ГУ ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило три уголовных дела по факту подрыва трёх объектов рядом с Алуштой.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что повреждения газопроводов и ЛЭП — дело рук «гостей» с территории соседней Украины.

«Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно… Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», — отмечал глава РК.

Последствия аварий были быстро локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу. Сумма ущерба топливно-энергетическому комплексу Крыма составила 7,54 миллиона рублей. Косвенные экономические потери — 34,7 тысячи рублей.

Подробности: В Крыму назвали сумму ущерба от диверсий

Само же дело пока не раскрыто.

В целом, по данным властей, жизни и безопасности крымчан на данном этапе угрожает деятельность ряда экстремистских ячеек крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма и присутствие на территории полуострова «спящих» ячеек международных террористических организаций. Несут опасность и планы спецслужб Украины по проведению диверсионных и террористических акций в Крыму, прежде всего на объектах инфраструктуры. Поэтому, несмотря на отсутствие человеческих жертв от террористических актов, оперативная обстановка в регионе остаётся сложной.

И ещё: Глава Крыма рассказал о «спящих» террористических ячейках на полуострове

Дела курортные

При этом на полуострове в 2018 году рассчитывают принять до шести миллионов человек.

Несмотря на то, что в 2017 году местный парламент принял закон «О введении курортного сбора», согласно которому с 1 мая 2018 года туристы должны были бы платить по 10 рублей в сутки с одного отдыхающего, эксперимент сдвинули на 2019 год. Главный мотив — до открытия моста через Керченский пролив туристический сезон в регионе не может считаться полноценным. Перенос эксперимента также мотивируют необходимостью подготовки гостиничного комплекса к проведению процедуры оформления сбора.

По теме: «Курортный сбор» отдыхающие в Крыму начнут платить с 2019 года

Одновременно с этим чиновники из курортной отрасли бьют тревогу по поводу чрезмерно высоких налогов на землю и имущество, которые вынуждают отельеров сворачивать свой бизнес в Крыму. Шутка ли: за три года размер платежей в местные бюджеты вырос в десять раз.

По словам главы комитета по санаторно-курортному комплексу РК Алексея Черняка, налоги и сборы составляют более 20% стоимости путёвки.

«Алуштинский горсовет увеличил арендную ставку на землю в 14 раз, и только курортный комплекс «Море», занимающий 8 га в Профессорском уголке, должен уплатить 46 млн руб. В Бахчисарайском районе за гостиницу нужно заплатить почти 9 млн рублей налогов на землю и имущество, что превысило доходы собственника, и учредители приняли решение уходить с рынка, закрывать объект и выставлять его на продажу», — отмечал специалист, прогнозируя на 2018-й продолжение роста издержек коллективных средств размещения.

«Расходы на оценку, землеустройство, кадастровые работы для одного санаторно-курортного учреждения составят несколько миллионов рублей, что также ляжет в стоимость путёвок. Помимо этого, к налоговым платежам добавились возросшие расходы на обустройство и открытие пляжей. Один анализ морской воды и грунта в зависимости от пляжа обходится в сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Водолазное обследование дна — 5,25 руб. за 1 кв. м. Подсыпка одной карты пляжа — от 500 тыс. рублей», — пояснил в конце года Черняк, предлагая как можно скорее пересмотреть ставки налога на землю и имущество для санаторно-курортных и гостиничных учреждений.

В целом за 2017 год турпоток в республику снизился почти на 5%, а объем туристических услуг рухнул почти на треть.

«За год республику посетили почти 5,3 миллиона туристов. Эта цифра немного ниже прошлогодней: тогда на крымских курортах отдохнули 5,5 миллиона человек: на 21,6% больше, чем было в 2015 году, зато и на 4,6% больше, чем в 2017 году», — отмечал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, подводя предварительные итоги сезона 2017 года.

Читайте также: Санатории Крыма: от госсобственности — к господдержке инвесторов

По его словам, согласно данным соцопроса, 81% туристов намерены вернуться в республику на отдых снова. По информации Росстата: за 2017 год сумма оказанных услуг туристических агентств и туроператоров сократилась на 32,5%, а санаторно-курортных организаций — на 11,6%. То есть в Крыму снижается не только количество туристов, но и денег, которые они тратят на отдыхе.

Причины проблемы известны: недостаточная квалификация частных и государственных управленцев курортной сферы, а также высокие цены на авиаперелёты и железнодорожные переезды, отели, автобусы и общепит. Ну и низкий уровень доходов населения, конечно.

Чиновничьи диверсии

Низкий уровень квалификации и социальной ответственности чиновников является базовой проблемой не только курортной сферы, а почти всех областей жизнедеятельности полуострова, поэтому за один только 2017 год более полусотни республиканских и муниципальных госслужащих досрочно лишились своей работы: 11 руководителей исполнительных органов власти, 39 их заместителей, а также один вице-премьер.

Летом, например, по города и районам прокатилась градоначальницкая лавина отставок. Один за другим заявления по собственному желанию написали глава Джанкойского района, руководитель администрации Кировского района, глава администрации Красногвардейского района, руководитель администрации Феодосии, а также председатель горсовета Феодосии. Покинули посты глав администраций Симферополя и Ялты Геннадий Бахарев и Андрей Ростенко. Кроме того, «на летней переправе» сменили министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого, министров топлива и энергетики Светлану Бородулину и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также зампредседателя Совета министров РК Бориса Зимина.

На первый взгляд многочисленные кадровые перестановки могут показаться полезными для стимулирования работы чиновников, но по факту кроме фамилий пока мало что меняется.

По теме: Кадровые перемены в Крыму означают усиление позиций Аксёнова

Именно поэтому руководители часто вынуждены сами бегать с лопатой за асфальтоукладчиками и по ночам караулить коммунальщиков, которые не могут нормально убрать мусор в городе. Именно поэтому экономическая интеграция полуострова на фоне затягивания поясов других регионов страны проходит с таким скрипом и по завышенной в разы стоимости.

ФЦП и т. д. и т. п.

Как известно, в рамках федеральной целевой программы стоит задача обеспечить развитие транспортного, промышленного и энергетического комплекса, инфраструктуры, связи и водообеспечения, социальной сферы и туристического кластера Крыма. Сначала на эти цели было запланировано порядка 680 млрд рублей, однако со временем объём финансирования скорректировали до 825,4 млрд рублей.

Читайте также: Крым: кадровый голод и надежды на светлое будущее

Летом 2017 года Счётная палата РФ заявила о серьёзных нарушениях при выполнении ФЦП. Одной из главных причин отставания специалисты назвали тогда «отсутствие эффективной системы управления» со стороны дирекции ФЦП. Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.

В конце года глава РК Сергей Аксёнов заявил, что общий объём неосвоенных средств составил более 5 млрд рублей, то есть около 10−11%.

«Причины сейчас устанавливает служебное расследование. При этом огромное количество вопросов возникает к бывшим руководителям и сотрудникам региональной экспертизы, которые принимали проекты строительства объектов ФЦП. Примерно в 30% случаев эти проекты не соответствуют никаким реалиям, просто некачественно подготовлена техническая документация, поэтому начальник региональной экспертизы был заменён в начале осени. Есть проблема и в специалистах, которые там работают», — отмечал на итоговой конференции глава Крыма, заверив, что, в случае обнаружения субъективных причин задержки, все ответственные должностные лица будут незамедлительно наказаны.

А вот по информации крымского общественника Александра Талипова, которого местные чиновники сейчас пытаются засудить за многочисленные разоблачения, по состоянию на 1 декабря средства, выделенные на реализацию ФЦП в Крыму, были освоены лишь на 52,6%.

«Скорее всего, такой резкий скачок процентов связан с тем, что под конец года заключили дополнительные контракты строительства или обслуживания объектов. Это не значит, что средства будут освоены вовремя или эффективно освоены», — писал общественник в своём Телеграм-канале.

Также поговаривают, что выполнение ФЦП перенесут на 2023 год, а в 2018 году на полуострове будет создана Служба единого заказчика по ФЦП и остальному строительству, но официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет.

Первый трёхлетний бюджет и всеобщая распродажа

В конце 2017 года депутаты крымского парламента впервые в новейшей истории утвердили трёхлетний бюджет. В отличие от своих севастопольских коллег, сделали они это достаточно быстро и спокойно.

Читайте также: В Крыму приняли трёхлетний бюджет

А также: Севастополь: печальные итоги двоевластия

Согласно финансовому документу, на 2018 год общий объём доходов составит 172,2 млрд рублей, а общий объём расходов — 174,7 млрд рублей. Дефицит бюджета — 2,5 млрд рублей, а покрывать его планируют за счёт продажи акций государственных санаториев.

Законом также утверждены плановые доходы крымского бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов: 181,4 и 190,4 млрд рублей, соответственно.

«Бюджет является бездефицитным и не предполагает наличия госдолга. В проекте бюджета планируется реализация региональной бюджетной политики с учётом уменьшения зависимости от внешних факторов и дальнейшей стабилизации внутренних экономических показателей», — отмечал, представляя законопроект, спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он также подчёркивал, что в Крыму по-прежнему остаётся множество проблемных вопросов по финансированию.

«Это строительство модульных детских садов, утепление и ремонт школ, газификация, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительство модульных спортзалов, ремонт дорог и сельских клубов», — подчеркивал председатель Госсовета РК.

Пополнять казну власти республики, по сложившейся после 1991 года традиции, планируют за счёт распродажи госимущества. Например, санатория «Ай-Петри», который власти оценили в какие-то 225 млн рублей, «Мисхор» за 111 млн рублей и «Дюльбер» — за 53 млн рублей.

Подробности: В Крыму грядёт приватизационная «чёрная пятница»

А в сентябре за 1,5 млрд рублей с молотка ушёл легендарный завод шампанских вин «Новый Свет», основанный в 1878 году князем Львом Голицыным. Теперь владельцем предприятия является дочерняя компания банка «Россия» — ООО «Южный проект».

Об этом: Крымский «Новый Свет» ушёл с молотка

На очереди — не менее легендарная «Массандра», которую планируют продавать по частям. Со временем власти республики хотят отдать в частные руки почти все предприятия полуострова.

«Обсуждается вопрос приватизации всех объектов, кроме монополий — «Крымгазсетей», «Черноморнефтегаза» и «Крымэнерго». Здесь продаваться ничего не будет, хотя в перспективе государственно-частное партнёрство на каком-то этапе возможно. Но я считаю, что это должны быть предприятия, подотчётные государственным органам власти. Относительно объектов, которые касаются рекреации, виноделия, — там всё должно быть продано частным инвесторам, которые более эффективно работают, здесь никаких сомнений нет, и политика в этом направлении будет продолжена», — расставил все точки над «i» Сергей Аксёнов.

Так что совсем скоро отечественный капитал получит возможность вдоволь насытиться в Крыму. Капитализм, однако…

Таким был 2017 год в Крыму, уже почти четвертый с момента воссоединения с Россией.