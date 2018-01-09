Москва, 9 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ озвучила сведения о размере избирательных фондов кандидатов в президенты России, а также данные о поступлении и расходовании средств, соответствующий документ был опубликован на сайте комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, общая сумма денег, поступивших на счета кандидатов, составила более 656 млн рублей, из них претенденты на пост президента потратили более 29 млн рублей в рамках предвыборной кампании.

Отмечается, что в фонд действующего президента РФ Владимира Путина поступило 400 млн рублей — максимально разрешенная законом сумма. Из них, по состоянию на 5 января, на кампанию было потрачено 13,4 млн рублей.

На счет лидера ЛДПР Владимира Жириновского поступило около 200 млн рублей, из которых политик пока еще ничего не потратил. Кандидат от «Партии роста Борис Титов получил 20,7 млн рублей.

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Размер фонда кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак составил 19,44 млн рублей. Следом идут кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский (15 млн рублей), самовыдвиженец Владимир Михайлов (200 тыс. рублей), лидер Партии социальных реформ Станислав Полищук (100 тыс. рублей).

В фонд кандидата от Партии добрых дел Екатерины Гордон поступило 50 тыс. рублей, лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 30 тыс. рублей, вице-президента агрокомплекса «Мортадель» Эльвиры Агурбаш — 8 тыс. рублей.

В избирательном фонде кандидата от КПРФ Павла Грудинина оказалось 1066 рублей.

Напомним, ранее ЦИК завершила прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. В целом были приняты документы от 15 человек. У кандидатов от партий крайний срок подачи документов — 19 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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