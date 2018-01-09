Москва, 9 января, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Фотографии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых члены незаконных вооруженных формирований совершили атаку на авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, появились на официальной странице Минобороны Российской Федерации в соцсети Twitter.

Минобороны РФ

На фото можно увидеть, что дроны, которые боевики использовали во время атаки, кустарного производства.

8 января в Минобороны РФ сообщили, что попытка террористов при помощи 13 дронов атаковать авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была сорвана в ночь на 6 января.

В частности, российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками, еще семь дронов были сбиты.

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