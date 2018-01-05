Меры безопасности по охране российской авиабазы Хмеймим в Сирии усилены

Москва, , 07:26 — REGNUM После атаки боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, меры по охране этого важного военного объекта были существенно усилены. Об этом накануне, 4 января, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2017 года группы радикальных исламистов произвели минометный обстрел российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Именно с этой авиабазы в течение двух лет российские воздушно-космические силы осуществляли большую часть боевых вылетов в ходе войны с терроризмом в Сирии.

Сперва СМИ сообщали о существенном уроне, который понесли ВКС России в результате этого минометного обстрела. Утверждалось, что в результате нападения боевиков были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела ранения могли получить десятки российских военнослужащих.

Однако вскоре Минобороны РФ опровергло эту информацию. По данным российского военного ведомства, при обстреле авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих. Уничтожение боевиками семи самолётов ВКС РФ не подтверждается.

Сирийские силы безопасности ведут поиск причастных к атаке боевиков.

Охрана авиабазы Хмеймим существенно усилена. Расширена охраняемая зона безопасности вокруг военного аэродрома. Численность войск, охраняющих базу увеличена.

Напомним, 31 декабря 2017 года также произошло крушение российского ударного вертолёта Ми-24 в сирийской провинции Латакия. Боевая машина совершила жесткую посадку в 15 км от авиабазы «Хмеймим». Погибли оба пилота. По информации Минобороны РФ причиной трагедии стала техническая неисправность. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

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