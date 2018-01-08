Вашингтон, 9 января, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Допрос американского президента Дональда Трампа в рамках дела о «вмешательстве» России в выборы 2016 года состоится в ближайшее время, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что допрос проведет Роберт Мюллер, спецпрокурор США. В конце минувшего года он дал знать о своих планах адвокатам президента — Джеку Секулову и Джону Дауду.

Напомним, последние президентские выборы в США сопровождались обильной антироссийской риторикой. Как на протяжении всей кампании, так и после инаугурации Трампа ряд американских СМИ от лица Демократической партии обвиняли 45-го президента в сотрудничестве с Москвой.

Трамп отрицает эту связь, объясняя раздутый скандал попыткой демократов оправдать свой проигрыш. Между тем в Вашингтоне расследуется дело о «вмешательстве», Мюллер назначен спецпрокурором.

3 января Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию нарушений на выборах 2016 года. Проблемами выборов займется министерство внутренней безопасности США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января Трамп заявил, что его оппонент на выборах Хиллари Клинтон (Демократическая партия) была в сговоре с «ФБР и Россией».