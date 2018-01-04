Президент США распустил комиссию, расследующую фальсификации на выборах

Москва, , 04:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах, созданную для борьбы с различными махинациями, предает РБК.

Комиссия расследовала возможные фальсификации на президентских выборах 2016 года.

«Несмотря на наличие существенных доказательств мошенничества во время выборов, многие штаты отказались предоставить Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам.

Вместо того, чтобы вступать в бесконечные судебные распри за счет средств налогоплательщиков, я распускаю комиссию», — говорится в указе президента США.

Теперь эти вопросы поручено курировать министерству внутренней безопасности страны. Также министерству нужно будет определить дальнейший план действий».

Напомним, двухпартийная комиссия, задачей которой было разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах, была создана другим указом Трампа в мае 2017 года. Главой комиссии был вице-президент США Майкл Пенс

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что необходимо провести расследование махинаций, в результате которых миллионы голосов были незаконно зачислены в пользу Хиллари Клинтон.

Трамп утверждал, что от 3 млн до 5 млн человек проголосовали на выборах 2016 года незаконно.

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