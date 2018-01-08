Киев, 8 января, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Несколько десятков украинских националистов устроили акцию протеста у стен Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении одной из «общественных организаций» на странице в соцсети Facebook.

Панорама Киево-Печерской лавры

Отмечается, что молодые люди, которые выступают против «штаба сепаратистов и представителей ФСБ», заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

«В лавре находится штаб сепаров и эфэсбэшников», — говорится в сообщении украинских националистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в Киеве пришли националисты, которые первым делом возвели идеолога украинского фашизма Степана Бандеру в ранг национального героя, а боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в ранг «борцов за независимость Украины».

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